Зажглись "Лучи Победы": Мелитополь присоединился к акции городов воинской славы

Мелитополь присоединился к акции "Лучи Победы", которая в преддверии 9 Мая проводится по всей России. В ней традиционно участвуют города-герои, а также города воинской славы и трудовой доблести. Об этом пишет телеграм-канал "Запорожский телеграф".

В ходе акции во всех городах России мемориалы и памятники погибшим в годы Великой Отечественной войны подсвечивают прожекторами. Это напоминает о Параде Победы, который состоялся в Москве 24 июня 1945 года, сообщили организаторы.