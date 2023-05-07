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7 мая, 20:25

Зажглись "Лучи Победы": Мелитополь присоединился к акции городов воинской славы

Всероссийская акция "Лучи Победы" прошла в Мелитополе

Мелитополь присоединился к акции "Лучи Победы", которая в преддверии 9 Мая проводится по всей России. В ней традиционно участвуют города-герои, а также города воинской славы и трудовой доблести. Об этом пишет телеграм-канал "Запорожский телеграф".

В ходе акции во всех городах России мемориалы и памятники погибшим в годы Великой Отечественной войны подсвечивают прожекторами. Это напоминает о Параде Победы, который состоялся в Москве 24 июня 1945 года, сообщили организаторы.

В России и других странах проходит акция Народного фронта "Огонь Памяти"

В России и других странах проходит акция Народного фронта "Огонь Памяти"

Как писал Лайф ранее, накануне на главной площади Мелитополя водрузили Красное знамя Победы. В целях безопасности его поднимали без официальных лиц и торжественной церемонии.

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t.me / "Запорожский телеграф"

Арина Родионова
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