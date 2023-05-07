Российского спортивного блогера Смольянинова депортировали из Египта

Российский блогер и основатель канала "Невиданный футбол" Алексей Смольянинов, которого ранее задержали в Египте, в субботу был депортирован на родину. Как рассказал ТАСС один из сотрудников дипмиссии в Каире, мужчина нарушил правила пребывания в стране.

Ранее Лайф писал, что в Египте полиция задержала российского спортивного журналиста и автора ютуб-канала "Невиданный футбол" Алексея Смольянинова. Он прилетел в Каир для проведения съёмок документального фильма о футбольных клубах и болельщиках Египта. Днём 4 мая должен был вернуться в Москву, но на самолëт журналист так и не сел, а в гостинице появлялся последний раз только накануне.