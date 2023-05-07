Российского спортивного блогера Смольянинова депортировали из Египта
Блогера, задержанного в Египте за нарушение закона, депортировали в Россию
Российский блогер и основатель канала "Невиданный футбол" Алексей Смольянинов, которого ранее задержали в Египте, в субботу был депортирован на родину. Как рассказал ТАСС один из сотрудников дипмиссии в Каире, мужчина нарушил правила пребывания в стране.
"Да, уже депортировали", — отчитался российский дипломат.
Как выяснило издание, решение выслать блогера из страны принималось сообща с египетскими властями.
Ранее Лайф писал, что в Египте полиция задержала российского спортивного журналиста и автора ютуб-канала "Невиданный футбол" Алексея Смольянинова. Он прилетел в Каир для проведения съёмок документального фильма о футбольных клубах и болельщиках Египта. Днём 4 мая должен был вернуться в Москву, но на самолëт журналист так и не сел, а в гостинице появлялся последний раз только накануне.
t.me / SHOT