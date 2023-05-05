В Египте задержали российского спортивного журналиста Алексея Смольянинова
В Египте полиция задержала российского спортивного журналиста и автора ютуб-канала "Невиданный футбол" Алексея Смольянинова. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.
Смольянинов прилетел в Каир для проведения съёмок документального фильма о футбольных клубах и болельщиках Египта. Днём 4 мая он должен был вернуться в Москву, но на самолëт журналист так и не сел, а в гостинице он появлялся последний раз только накануне.
Оказалось, что россиянина задержали полицейские, сейчас он находится на допросе в прокуратуре. Причина этого неизвестна, однако ему грозит депортация из страны.
Ранее Лайф писал, что корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович был задержан в Екатеринбурге за шпионаж. В ФСБ обвинили американца в сборе секретной информации о деятельности одного из предприятий российского ВПК. В самой газете по этому поводу "выразили глубокую обеспокоенность". По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, журналистская виза для сотрудника WSJ была всего лишь прикрытием.
Telegram / SHOT