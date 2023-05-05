В Египте задержали российского спортивного журналиста Алексея Смольянинова

Смольянинов прилетел в Каир для проведения съёмок документального фильма о футбольных клубах и болельщиках Египта. Днём 4 мая он должен был вернуться в Москву, но на самолëт журналист так и не сел, а в гостинице он появлялся последний раз только накануне.