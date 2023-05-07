Иркутские школьники скинули первоклашку с высокой горки под хохот сверстников

В посёлке Молодёжный Иркутской области ученики пятого класса местной школы схватили первоклассника и швырнули его с высокой горки вниз лицом. Всё происходящее ученики снимали на телефон.

Пятиклассники скинули с горки первоклашку на детской площадке школы под Иркутском. Видео © t.me / "Сводка 38"

На опубликованных кадрах видно, что дети в школьной форме тащат маленького первоклассника на горку. Он пытался вырваться, но силы были неравны. Подняв ребёнка на верх сооружения, ученики под хохот сверстников швырнули мальчика вниз. Перевернувшись несколько раз, он ударился о стену горки лицом.

По данным "КП-Иркутск", заявление в полицию от родителей школьника не поступало. Однако данное видео получило широкую огласку в Сети. В этой связи следователи, полицейские и прокуратура инициировали проверку. Им предстоит выяснить причины вопиющего инцидента.