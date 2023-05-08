Племянник Джона Кеннеди обвинил ЦРУ в причастности к убийству экс-главы США

К убийству 35-го американского президента Джона Кеннеди в 1963 году могло иметь отношение ЦРУ. Об этом заявил племянник скандально убитого экс-главы Белого дома, кандидат в президенты США, адвокат Роберт Кеннеди – младший.

"Существует убедительное доказательство, что ЦРУ было причастно к его убийству. Думаю, в данный момент это находится за границами разумных сомнений", — приводит его слова New York Post.

По мнению Кеннеди-младшего, ЦРУ также занималось "заметанием следов" убийства, произошедшего 22 ноября 1963 года в Далласе. В тот день Джон Кеннеди вместе с женой Жаклин и губернатором штата Техас Джоном Конналли ехали в кабриолете.

Официально убийцей считается бывший морской пехотинец Ли Харви Освальд, застреленный в полицейском участке всего через два дня после ареста. И только в 2021 году Штаты рассекретили порядка 1500 документов, которые были связаны с расследованием этого дела. В 2022 году Национальные архивы штатов обнародовали дополнительно порядка 13 тысяч материалов по этому делу.