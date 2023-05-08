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7 мая, 23:05

Племянник Джона Кеннеди обвинил ЦРУ в причастности к убийству экс-главы США

<p>35-й американский президент Джон Кеннеди. Обложка © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD_%D0%A4%D0%B8%D1%86%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B4#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:John_F._Kennedy,_White_House_color_photo_portrait.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia </a></p>

35-й американский президент Джон Кеннеди. Обложка © Wikipedia

К убийству 35-го американского президента Джона Кеннеди в 1963 году могло иметь отношение ЦРУ. Об этом заявил племянник скандально убитого экс-главы Белого дома, кандидат в президенты США, адвокат Роберт Кеннеди – младший.

"Существует убедительное доказательство, что ЦРУ было причастно к его убийству. Думаю, в данный момент это находится за границами разумных сомнений", — приводит его слова New York Post.

По мнению Кеннеди-младшего, ЦРУ также занималось "заметанием следов" убийства, произошедшего 22 ноября 1963 года в Далласе. В тот день Джон Кеннеди вместе с женой Жаклин и губернатором штата Техас Джоном Конналли ехали в кабриолете.

Официально убийцей считается бывший морской пехотинец Ли Харви Освальд, застреленный в полицейском участке всего через два дня после ареста. И только в 2021 году Штаты рассекретили порядка 1500 документов, которые были связаны с расследованием этого дела. В 2022 году Национальные архивы штатов обнародовали дополнительно порядка 13 тысяч материалов по этому делу.

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Анатолий Симоненко
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