Киев стал создавать радикальные террористические движения благодаря тому, что Запад поддерживал нацизм на Украине. К такому выводу пришла председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Именно западная поддержка украинского нацизма привела уже фактически к созданию Киевом радикальных террористических движений, которые устраивают подлые атаки на безоружных людей", — заявила Матвиенко.

По её мнению, Западу не удастся снять с себя вину за содеянное. Западные страны притворяются, что будто не видят ничего страшного в сегодняшней риторике Украины. Матвиенко считает, что политика Киева не изменилась с 1920-х годов, когда "существовали украинские националисты, пришедшие на службу Третьего рейха".

Матвиенко напомнила, что по этой идеологии украинцы считают себя сверхнацией, а живущих в России — недолюдьми, дикарями, которые смешались с другими народами и расами. Матвиенко усомнилась, что подобные проявления нацизма можно не замечать. Также она подчеркнула, что даже в нынешних условиях РФ сохранится как государство и самобытная цивилизация, а её враги не смогут достичь целей.