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Регион
Опубликовано 8 мая 2023, 00:22
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Матвиенко обвинила Запад в создании Киевом радикальных движений

Матвиенко: Запад виновен в том, что Киев создаёт радикальные движения

Киев стал создавать радикальные террористические движения благодаря тому, что Запад поддерживал нацизм на Украине. К такому выводу пришла председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Именно западная поддержка украинского нацизма привела уже фактически к созданию Киевом радикальных террористических движений, которые устраивают подлые атаки на безоружных людей", — заявила Матвиенко.

По её мнению, Западу не удастся снять с себя вину за содеянное. Западные страны притворяются, что будто не видят ничего страшного в сегодняшней риторике Украины. Матвиенко считает, что политика Киева не изменилась с 1920-х годов, когда "существовали украинские националисты, пришедшие на службу Третьего рейха".

Матвиенко напомнила, что по этой идеологии украинцы считают себя сверхнацией, а живущих в России — недолюдьми, дикарями, которые смешались с другими народами и расами. Матвиенко усомнилась, что подобные проявления нацизма можно не замечать. Также она подчеркнула, что даже в нынешних условиях РФ сохранится как государство и самобытная цивилизация, а её враги не смогут достичь целей.

Матвиенко заявила, что Запад оказался в агонии из-за санкций против России
Матвиенко заявила, что Запад оказался в агонии из-за санкций против России

Ранее Матвиенко заявила, что у неё нет сомнений в победе РФ в специальной военной операции на Украине. Она подчеркнула, что уверенность в неё вселяет общение с людьми.

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kremlin.ru

Анатолий Симоненко
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