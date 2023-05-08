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Регион
Опубликовано 7 мая 2023, 23:56
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Во Франции амбиции Киева по контрнаступлению оценили поговоркой про мышь

Французский политик Асселино описал контрнаступление ВСУ словами "гора родит мышь"

Амбиции украинских властей по поводу обещанного контрнаступления сильно переоценены. Такое мнение высказал лидер французской партии "Народный республиканский союз" и политический комментатор Франсуа Асселино.

"Неужели гора родит мышь?" — задался вопросом политик.

Выражение "Гора родила мышь" применяется, когда речь идёт о больших надеждах, но малых результатах, а также о том, кто обещает многое, но даёт — малое.

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Так он прокомментировал материал газеты The Washington Post о страхе Киева не оправдать ожидания Запада о контрнаступлении. По данным газеты, киевские чиновники переживают, что, если контрнаступление пройдёт для них неудачно, они лишатся поставок военной техники, а Запад попробует заставить Украину сесть за стол переговоров с Россией.

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Оксана Попова
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