Во Франции амбиции Киева по контрнаступлению оценили поговоркой про мышь

Выражение "Гора родила мышь" применяется, когда речь идёт о больших надеждах, но малых результатах, а также о том, кто обещает многое, но даёт — малое.

Так он прокомментировал материал газеты The Washington Post о страхе Киева не оправдать ожидания Запада о контрнаступлении. По данным газеты, киевские чиновники переживают, что, если контрнаступление пройдёт для них неудачно, они лишатся поставок военной техники, а Запад попробует заставить Украину сесть за стол переговоров с Россией.