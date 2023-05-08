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8 мая, 02:40

На одном из шпилей башни Пяти углов в Петербурге запечатлели руфера без страховки

На башне Пяти углов в Санкт-Петербурге прохожие заметили руфера без страховки

На башне Пяти углов в Санкт-Петербурге заметили руфера, стоящего на самой высокой точке. Площадь территории, на котором разместился смельчак, едва ли не меньше подошв его обуви — и это очень шаткая позиция для человека, оказавшегося на такой высоте.

Руфер на башне Пяти углов в Санкт-Петербурге. Видео © t.me / 78

На кадрах, размещённых в телеграм-канале "78", видно, что у руфера не было страховки. При этом, судя по одежде экстремальщика, на его высоте ощущается ветер. Также в ролике можно различить подбирающегося к нему второго человека, передвигающегося по ребру крыши.

Около 20 руферов встретили рассвет на шпиле главного здания МГУ

Около 20 руферов встретили рассвет на шпиле главного здания МГУ

Ранее Лайф писал, что в Санкт-Петербурге полиция всерьёз взялась за экскурсоводов, предлагающих гостям и жителям города прогулки по крышам. Возбуждено первое уголовное дело в отношении руферов-гидов.

Обложка ©

t.me / 78

Арина Родионова
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