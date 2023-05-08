На одном из шпилей башни Пяти углов в Петербурге запечатлели руфера без страховки

На башне Пяти углов в Санкт-Петербурге заметили руфера, стоящего на самой высокой точке. Площадь территории, на котором разместился смельчак, едва ли не меньше подошв его обуви — и это очень шаткая позиция для человека, оказавшегося на такой высоте.

Руфер на башне Пяти углов в Санкт-Петербурге. Видео © t.me / 78

На кадрах, размещённых в телеграм-канале "78", видно, что у руфера не было страховки. При этом, судя по одежде экстремальщика, на его высоте ощущается ветер. Также в ролике можно различить подбирающегося к нему второго человека, передвигающегося по ребру крыши.