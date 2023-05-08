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8 мая, 02:54

Скончался первый российский чемпион "Дакара" Анатолий Кузьмин

<p>Анатолий Кузьмин, участник российского экипажа команды "КамАЗ", занявшей первое место на "Дакаре" в 1996 году. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/kamazmaster_team" target="_blank" rel="noopener noreferrer">KAMAZ-master</a></p>

Анатолий Кузьмин, участник российского экипажа команды "КамАЗ", занявшей первое место на "Дакаре" в 1996 году. Обложка © t.me / KAMAZ-master

Умер Анатолий Кузьмин, участвовавший в первом российском экипаже-победителе грузового зачёта ралли-марафона "Дакар". Об этом сообщили в телеграм-канале команды "КамАЗ-мастер". Причины его смерти не уточнили.

"Команда "КамАЗ-мастер" выражает соболезнования родным и близким безвременно ушедшего Кузьмина Анатолия Андреевича, ветерана команды и участника знаменитого первого российского экипажа, ставшего победителем грузового зачёта ралли "Дакар" в 1996 году. Светлая память", — указано в сообщении.

Кузьмин одержал победу на "Дакаре" в 1996 году. Он был штурманом команды "КамАЗ", пилотом выступил Виктор Московских, механиком — Наиль Багаветдинов. Это был первый год, когда победителем "Дакара" стал экипаж, который выступал под российским флагом.

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Анатолий Симоненко
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