Скончался первый российский чемпион "Дакара" Анатолий Кузьмин

Умер Анатолий Кузьмин, участвовавший в первом российском экипаже-победителе грузового зачёта ралли-марафона "Дакар". Об этом сообщили в телеграм-канале команды "КамАЗ-мастер". Причины его смерти не уточнили.

"Команда "КамАЗ-мастер" выражает соболезнования родным и близким безвременно ушедшего Кузьмина Анатолия Андреевича, ветерана команды и участника знаменитого первого российского экипажа, ставшего победителем грузового зачёта ралли "Дакар" в 1996 году. Светлая память", — указано в сообщении.

Кузьмин одержал победу на "Дакаре" в 1996 году. Он был штурманом команды "КамАЗ", пилотом выступил Виктор Московских, механиком — Наиль Багаветдинов. Это был первый год, когда победителем "Дакара" стал экипаж, который выступал под российским флагом.