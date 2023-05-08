В зоне СВО планируют запустить беспилотные грузовики для подвоза боеприпасов

В зоне спецоперации вскоре могут начать курсировать беспилотные грузовики, доставляющие боеприпасы и гуманитарные грузы. Также их можно будет использовать, чтобы перевозить раненых, рассказал исполнительный директор НПО "Андроидная техника" Евгений Дудоров.

"В настоящее время нами ведутся работы по доработке и "обеспилочиванию" грузовых автомобилей высокой проходимости в интересах СВО, и, возможно, в ближайшее время мы увидим их в действии", — пояснил РИА "Новости" Дудоров.

По его словам, на данный момент в зоне СВО есть огромный спектр задач, с которыми справиться смогут только беспилотные грузовики. Дудоров сообщил, что на данный момент опытный образец такой техники испытывается на одном из промышленных предприятий, где "эффективно показывает себя".

Эксперт также напомнил, что недавно в РФ был опубликован проект закона "О высокоавтоматизированных транспортных средствах", который регулирует правила использования беспилотных автомобилей.