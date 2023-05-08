"Холодная война 2.0": В Турции уличили Запад в нежелании урегулировать конфликт на Украине
Представитель Эрдогана Калын: Запад поддерживает продолжение кризиса на Украине
Западные страны поддерживают продолжение украинского конфликта и не пытаются его урегулировать. Об этом заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын в эфире телеканала Habertürk.
"Сейчас международная конъюнктура больше на стороне войны, а не мира. Ведущие силы [Запада] являются сторонниками её продолжения", — сказал он.
При этом Калын уверен, конфликт на Украине является "холодной войной 2.0", причём её сторонами являются не Москва и Киев, а Россия и Запад. Кроме того, по поводу урегулирования кризиса у Турции есть предложение, перспектива, над которой власти сейчас работают, добавил политик.
Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко обвинила Запад в создании Киевом радикальных движений. По её словам, США и их союзникам не удастся снять с себя вину за то, что теперь сторонники нацизма устраивают подлые атаки на безоружных людей.
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