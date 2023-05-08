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8 мая, 07:00

"Холодная война 2.0": В Турции уличили Запад в нежелании урегулировать конфликт на Украине

Представитель Эрдогана Калын: Запад поддерживает продолжение кризиса на Украине

Западные страны поддерживают продолжение украинского конфликта и не пытаются его урегулировать. Об этом заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын в эфире телеканала Habertürk.

"Сейчас международная конъюнктура больше на стороне войны, а не мира. Ведущие силы [Запада] являются сторонниками её продолжения", — сказал он.

При этом Калын уверен, конфликт на Украине является "холодной войной 2.0", причём её сторонами являются не Москва и Киев, а Россия и Запад. Кроме того, по поводу урегулирования кризиса у Турции есть предложение, перспектива, над которой власти сейчас работают, добавил политик.

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Pixabay

Светлана Оперук
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