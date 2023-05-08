Власти Приднестровья попросили Россию увеличить число миротворцев

Власти Приднестровья обратились к коллегам из России с просьбой увеличить число миротворцев, находящихся в этой республике. Об этом в беседе с РИА "Новости" сообщил глава представительства республики в Москве Леонид Манаков.

"Миротворцы являются основным фактором безопасности на Днестре и главным препятствием для горячих голов, которых хватает в Кишинёве и Киеве. Пока продолжается миротворческая миссия России, Молдова скована в любых военных планах и приготовлениях против Приднестровья", — сказал он.

Как отметил Манаков, в 1995 году РФ сократила численность своего контингента до двух мотострелковых батальонов, которых изначально было шесть. Сейчас количество миротворцев в зоне безопасности не больше 450, хотя, согласно документам Объединённой контрольной комиссии, должно быть 3100 человек. Причём с юридической точки зрения есть шанс увеличить контингент. По словам Манакова, это возможно за счёт постоянно проживающих в республике россиян, о чём неоднократно говорили местные власти.