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8 мая, 07:41

Власти Приднестровья попросили Россию увеличить число миротворцев

Представитель Приднестровья Манаков: ПМР просит РФ увеличить число миротворцев

Власти Приднестровья обратились к коллегам из России с просьбой увеличить число миротворцев, находящихся в этой республике. Об этом в беседе с РИА "Новости" сообщил глава представительства республики в Москве Леонид Манаков.

"Миротворцы являются основным фактором безопасности на Днестре и главным препятствием для горячих голов, которых хватает в Кишинёве и Киеве. Пока продолжается миротворческая миссия России, Молдова скована в любых военных планах и приготовлениях против Приднестровья", — сказал он.

Как отметил Манаков, в 1995 году РФ сократила численность своего контингента до двух мотострелковых батальонов, которых изначально было шесть. Сейчас количество миротворцев в зоне безопасности не больше 450, хотя, согласно документам Объединённой контрольной комиссии, должно быть 3100 человек. Причём с юридической точки зрения есть шанс увеличить контингент. По словам Манакова, это возможно за счёт постоянно проживающих в республике россиян, о чём неоднократно говорили местные власти.

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Ранее президент Молдавии Майя Санду выразила надежду, что Приднестровье удастся вернуть после вступления страны в ЕС. По её словам, это будет непросто и потребуется на выполнение этих целей не один год.

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ТАСС / Dmitri Lovetsky

Светлана Оперук
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