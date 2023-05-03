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Регион
Опубликовано 3 мая 2023, 10:35
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Группировку ВСУ под Одессой уличили в планах атаковать Приднестровье

Эксперт Кошкин: Киев хочет снизить давление ВС РФ, открыв второй фронт в ПМР

Киев намерен открыть второй фронт в Приднестровье, чтобы снизить давление ВС РФ, эта задача поставлена перед переброшенной в Одесскую область группировкой ВСУ из тысяч бойцов. Такое мнение высказал эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин в беседе с РИА ФАН.

"Нужно напомнить, что [президент Украины Владимир] Зеленский не раз обращался к Грузии и просил открыть второй фронт для того, чтобы оттянуть ВС РФ и тем самым ослабить давление на линии огневого соприкосновения с ВСУ. Но ничего из этого не получилось", сказал Кошкин.

После этого, по словам политолога, Киев приступил к реализации запасного варианта — провокации в Приднестровье, чтобы Россия вступилась и также оттянула свои силы. Эксперт напомнил, что паспорта РФ получило уже около 400 тысяч жителей региона. Кошкин отметил, что сейчас можно видеть сценарий наступления на ПМР, но у Москвы есть возможность нивелировать усилия украинского командования.

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Сообщения о возможном вторжении Украины в Приднестровье ходят уже не первый месяц. В конце марта глава МИД РФ Сергей Лавров подчёркивал, что Киев показывает готовность вмешаться в ситуацию в ПМР. А ранее СМИ сообщили, что Вооружённые силы Украины перебросили до четырёх тысяч военных в Одесскую область ради провокации против Приднестровья. По их данным, бойцов размещают в ангарах для сельхозпродукции и каждые два-три дня подразделения ВСУ меняют места дислокации.

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Getty Images / Diego Herrera Carcedo

Никита Никонов
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