Киев намерен открыть второй фронт в Приднестровье, чтобы снизить давление ВС РФ, эта задача поставлена перед переброшенной в Одесскую область группировкой ВСУ из тысяч бойцов. Такое мнение высказал эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин в беседе с РИА ФАН.

"Нужно напомнить, что [президент Украины Владимир] Зеленский не раз обращался к Грузии и просил открыть второй фронт для того, чтобы оттянуть ВС РФ и тем самым ослабить давление на линии огневого соприкосновения с ВСУ. Но ничего из этого не получилось", — сказал Кошкин.

После этого, по словам политолога, Киев приступил к реализации запасного варианта — провокации в Приднестровье, чтобы Россия вступилась и также оттянула свои силы. Эксперт напомнил, что паспорта РФ получило уже около 400 тысяч жителей региона. Кошкин отметил, что сейчас можно видеть сценарий наступления на ПМР, но у Москвы есть возможность нивелировать усилия украинского командования.