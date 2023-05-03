КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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3 мая, 09:18

СМИ узнали о переброске ВСУ в Одесскую область для провокации в Приднестровье

Вооружённые силы Украины перебросили до четырёх тысяч военных в Одесскую область для подготовки провокации против Приднестровья. Об этом сообщают СМИ.

Сейчас бойцов якобы размещают в ангарах для сельхозпродукции, и каждые два-три дня подразделения меняют места дислокации. Уже с 9 по 15 мая одна из этих группировок планирует начать вооружённую провокацию в столице Приднестровья Тирасполе, чтобы отвлечь российские войска, а вторая якобы будет пытаться захватить склады с боеприпасами в Колбасне (село на границе с Украиной, где находятся военные склады).

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При этом официально Киев широко анонсирует "контрнаступление". Так, глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что вооружённые силы страны выходят на финишную прямую в подготовке манёвра. А госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что это самое контрнаступление начнётся в ближайшие недели.

Обложка ©

Getty Images / Ignacio Marin

Александра Вишнякова
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