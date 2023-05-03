СМИ узнали о переброске ВСУ в Одесскую область для провокации в Приднестровье

Вооружённые силы Украины перебросили до четырёх тысяч военных в Одесскую область для подготовки провокации против Приднестровья. Об этом сообщают СМИ.

Сейчас бойцов якобы размещают в ангарах для сельхозпродукции, и каждые два-три дня подразделения меняют места дислокации. Уже с 9 по 15 мая одна из этих группировок планирует начать вооружённую провокацию в столице Приднестровья Тирасполе, чтобы отвлечь российские войска, а вторая якобы будет пытаться захватить склады с боеприпасами в Колбасне (село на границе с Украиной, где находятся военные склады).