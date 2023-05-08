В Кремле прокомментировали призыв Приднестровья увеличить число миротворцев

В Кремле пока не могут дать ответ на призыв властей Приднестровья увеличить число российских миротворцев в республике, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

"Пока нет, поэтому нечего здесь сказать", — ответил он на соответствующий вопрос.