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8 мая, 09:04

В Кремле прокомментировали призыв Приднестровья увеличить число миротворцев

Песков: Кремль пока не может ответить на призыв Приднестровья о миротворцах

В Кремле пока не могут дать ответ на призыв властей Приднестровья увеличить число российских миротворцев в республике, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

"Пока нет, поэтому нечего здесь сказать", — ответил он на соответствующий вопрос.

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Ранее Лайф сообщал, что власти Приднестровья обратились к Москве с просьбой увеличить число миротворцев. Глава представительства республики в Москве Леонид Манаков считает просьбу оправданной, "учитывая рост рисков безопасности". По его словам, контингент, в частности, может быть увеличен за счёт россиян, проживающих в Приднестровье.

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Александр Юнашев
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