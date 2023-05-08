В Кремле прокомментировали призыв Приднестровья увеличить число миротворцев
Песков: Кремль пока не может ответить на призыв Приднестровья о миротворцах
В Кремле пока не могут дать ответ на призыв властей Приднестровья увеличить число российских миротворцев в республике, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.
"Пока нет, поэтому нечего здесь сказать", — ответил он на соответствующий вопрос.
Ранее Лайф сообщал, что власти Приднестровья обратились к Москве с просьбой увеличить число миротворцев. Глава представительства республики в Москве Леонид Манаков считает просьбу оправданной, "учитывая рост рисков безопасности". По его словам, контингент, в частности, может быть увеличен за счёт россиян, проживающих в Приднестровье.
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