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8 мая, 09:13

Песков назвал Украину государством – спонсором терроризма

Песков: Очный "Бессмертный полк" отменён из-за государства – спонсора терроризма

Решение организаторов шествия "Бессмертный полк" отменить акцию в этом году можно понять, ведь Россия имеет дело де-факто с государством – спонсором терроризма. Но всё равно россияне широко отметят День Победы, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Разумеется, что это решение организаторов шествия. Но его можно понять, когда мы имеем дело с государством – спонсором терроризма де-факто", — подчеркнул он.

При этом в России создали много форматов акции "Бессмертный полк", чтобы граждане смогли принять участие в мероприятии, хоть и косвенно. Поэтому россияне так или иначе "будут самым широким образом отмечать" День Победы.

В Кремле отреагировали на решение Зеленского объявить 9 Мая Днём Европы

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Ранее Песков подтвердил, что президент России Владимир Путин выступит на Параде 9 Мая на Красной площади.

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Александр Юнашев
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