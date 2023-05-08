Песков назвал Украину государством – спонсором терроризма

Решение организаторов шествия "Бессмертный полк" отменить акцию в этом году можно понять, ведь Россия имеет дело де-факто с государством – спонсором терроризма. Но всё равно россияне широко отметят День Победы, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Разумеется, что это решение организаторов шествия. Но его можно понять, когда мы имеем дело с государством – спонсором терроризма де-факто", — подчеркнул он.

При этом в России создали много форматов акции "Бессмертный полк", чтобы граждане смогли принять участие в мероприятии, хоть и косвенно. Поэтому россияне так или иначе "будут самым широким образом отмечать" День Победы.