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8 мая, 09:24

В Кремле призвали отличать диверсантов от "ни черта не понимающей" молодёжи

Песков: Есть настоящие подонки, а есть молодёжь, которая "ни черта не понимает"

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в преддверии Дня Победы рассказал, почему в нынешнее время, когда происходят диверсии и теракты, крайне важно заниматься патриотическим воспитанием молодого поколения.

По мнению представителя Кремля, важно различать диверсантов, отдающих себе отчёт в том, что они делают, и молодых людей, которые ещё "ни черта не понимают". Именно поэтому подрастающему поколению следует рассказывать о событиях прошлого и о героической судьбе русского народа.

"Есть настоящие подонки, про которых говорят, что горбатого могила исправит, а есть молодёжь, которая ни черта не понимает, что они делают. И их надо воспитывать, рассказывать о нашей стране, наших идеалах. Очень долго мы это не делали", — сказал Песков в разговоре с журналистами.

Он также добавил, что злоумышленники должны наказываться строго по закону, а с молодёжью можно и нужно работать. В частности, и родителям, и школам, и институтам.

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Получившая звание Героя Труда педагог из Подмосковья дала совет молодёжи

А ранее советник президента РФ Владимир Мединский объяснил, зачем в школьных учебниках нужна глава про спецоперацию. При этом он отметил, что речь уже не идёт о фальсификации истории. Сейчас можно говорить о новом явлении — историческом программировании.

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Александр Юнашев
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