В Кремле призвали отличать диверсантов от "ни черта не понимающей" молодёжи

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в преддверии Дня Победы рассказал, почему в нынешнее время, когда происходят диверсии и теракты, крайне важно заниматься патриотическим воспитанием молодого поколения.

По мнению представителя Кремля, важно различать диверсантов, отдающих себе отчёт в том, что они делают, и молодых людей, которые ещё "ни черта не понимают". Именно поэтому подрастающему поколению следует рассказывать о событиях прошлого и о героической судьбе русского народа.

"Есть настоящие подонки, про которых говорят, что горбатого могила исправит, а есть молодёжь, которая ни черта не понимает, что они делают. И их надо воспитывать, рассказывать о нашей стране, наших идеалах. Очень долго мы это не делали", — сказал Песков в разговоре с журналистами.

Он также добавил, что злоумышленники должны наказываться строго по закону, а с молодёжью можно и нужно работать. В частности, и родителям, и школам, и институтам.