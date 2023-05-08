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8 мая, 09:57

"Актёр, читающий по сценарию": Зеленскому предложили "оставаться клоуном", а не быть лидером

Пользователи Twitter раскритиковали Зеленского за слова о новом западном оружии

Слова президента Украины Владимира Зеленского о перспективах получения нового оружия из-за рубежа и проработке санкций против РФ возмутили пользователей Twitter. Недавно украинский лидер обратился к нации с информацией о таких "важных событиях" в мае и июне.

"Вам дали сотни миллиардов долларов. К настоящему времени вы должны быть в полной безопасности", — написала одна из пользователей.

"Я не разделяю ничего о России. С другой стороны, у меня нет ничего, кроме отвращения к вам и тем, кто поддерживает вашу "операцию". Если вы не можете выиграть свою войну, не привлекая к себе другие народы, тогда сдавайтесь и заключайте мир. Вы откусили больше, чем можете проглотить, и многие из ваших людей устали от вас", — обратилась другая к Зеленскому.

"Актёр, читающий по сценарию... Авторы и заказчики уютно устроились в Вашингтоне", — написал другой пользователь.

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"Лучше оставаться клоуном, вы намного лучше развлекаете людей, а не ведёте их за собой", — возмутился ещё один.

"США дают Украине ещё один шанс для весеннего контрнаступления. Если это не удастся, то они прекратят поддержку", — указал другой.

Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский уже не может выполнять задачи, которые стоят перед страной.

Обложка ©

ТАСС / EPA / Remko de Waal

Илья Суриков
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