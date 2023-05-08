Конфликт на Украине осчастливил жителей города в Швеции
Yle: Украинский конфликт дал жителям шведского города новые рабочие места
Украинский конфликт осчастливил жителей шведского города Эрншёльдсвик. Как пояснил обозреватель Yle Пирьо Аувинен, у местных граждан появились рабочие места на заводе производителя оборонной техники BAE Systems Hägglunds.
Журналист лично побывал в городе на севере Швеции, где проживает около 55 тысяч человек. Местные жители признаются в недовольстве ситуацией на Украине, но рады тому, что из-за этого у них появилось большое количество рабочих мест.
"Украинский кризис нам совершенно не нравится. Но для города хорошо, что дела у Hägglunds идут в гору. Появилось много рабочих мест", — заявил житель Эрншёльдсвика Лейф Седерлинд.
Уточняется, что на предприятии производят боевые машины пехоты (БМП) CV90 и гусеничные бронированные вездеходы BvS10. По словам журналиста, в связи с высоким спросом на продукцию Hägglunds удалось трудоустроить многих граждан, благодаря чему уровень безработицы в городе снизился до шести процентов. Гендиректор предприятия Томми Густафссон-Раск подчеркнул, что "растущая угроза со стороны России" оказала влияние на работу завода ещё в 2014 году. Он также добавил, что связанные непосредственно с конфликтом на Украине заказы стали поступать лишь недавно.
Ранее сообщалось, что западные страны поддерживают продолжение украинского конфликта и не пытаются его урегулировать. Об этом заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.
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