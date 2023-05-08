Переговоры по Украине
Бюджет и налоги — 2027
Атаки БПЛА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 8 мая 2023, 12:43
5866

Конфликт на Украине осчастливил жителей города в Швеции

Yle: Украинский конфликт дал жителям шведского города новые рабочие места

Украинский конфликт осчастливил жителей шведского города Эрншёльдсвик. Как пояснил обозреватель Yle Пирьо Аувинен, у местных граждан появились рабочие места на заводе производителя оборонной техники BAE Systems Hägglunds.

Журналист лично побывал в городе на севере Швеции, где проживает около 55 тысяч человек. Местные жители признаются в недовольстве ситуацией на Украине, но рады тому, что из-за этого у них появилось большое количество рабочих мест.

"Украинский кризис нам совершенно не нравится. Но для города хорошо, что дела у Hägglunds идут в гору. Появилось много рабочих мест", — заявил житель Эрншёльдсвика Лейф Седерлинд.

Песков назвал Украину государством – спонсором терроризма
Песков назвал Украину государством – спонсором терроризма

Уточняется, что на предприятии производят боевые машины пехоты (БМП) CV90 и гусеничные бронированные вездеходы BvS10. По словам журналиста, в связи с высоким спросом на продукцию Hägglunds удалось трудоустроить многих граждан, благодаря чему уровень безработицы в городе снизился до шести процентов. Гендиректор предприятия Томми Густафссон-Раск подчеркнул, что "растущая угроза со стороны России" оказала влияние на работу завода ещё в 2014 году. Он также добавил, что связанные непосредственно с конфликтом на Украине заказы стали поступать лишь недавно.

Ранее сообщалось, что западные страны поддерживают продолжение украинского конфликта и не пытаются его урегулировать. Об этом заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

BannerImage

Unsplash

Иван Косицын
  • Новости
  • Швеция
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar