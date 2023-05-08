Украинский конфликт осчастливил жителей шведского города Эрншёльдсвик. Как пояснил обозреватель Yle Пирьо Аувинен, у местных граждан появились рабочие места на заводе производителя оборонной техники BAE Systems Hägglunds.

Журналист лично побывал в городе на севере Швеции, где проживает около 55 тысяч человек. Местные жители признаются в недовольстве ситуацией на Украине, но рады тому, что из-за этого у них появилось большое количество рабочих мест.

"Украинский кризис нам совершенно не нравится. Но для города хорошо, что дела у Hägglunds идут в гору. Появилось много рабочих мест", — заявил житель Эрншёльдсвика Лейф Седерлинд.

Уточняется, что на предприятии производят боевые машины пехоты (БМП) CV90 и гусеничные бронированные вездеходы BvS10. По словам журналиста, в связи с высоким спросом на продукцию Hägglunds удалось трудоустроить многих граждан, благодаря чему уровень безработицы в городе снизился до шести процентов. Гендиректор предприятия Томми Густафссон-Раск подчеркнул, что "растущая угроза со стороны России" оказала влияние на работу завода ещё в 2014 году. Он также добавил, что связанные непосредственно с конфликтом на Украине заказы стали поступать лишь недавно.