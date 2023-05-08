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8 мая, 09:48

Украина возобновила поставки электроэнергии в Польшу

Украина возобновила экспорт электроэнергии в Польшу и продолжает поставки в Молдавию. Об этом сообщила национальная энергетическая компания "Укрэнерго".

"Продолжается экспорт в Молдавию в ночные и дневные часы, также с сегодняшнего дня возобновился экспорт в Польшу. На Украину импорта не происходит", — сказано в сообщении компании.

Электроэнергию из Украины в Польшу экспортировали до конца апреля, после чего поставки были приостановлены. Это связано с тем, что Варшаве были не нужны дополнительные объёмы.

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В "Укрэнерго" указали, что на Украине производство электроэнергии сейчас полностью покрывает потребление. Активную работу продолжают гидроэлектростанции, также производство электроэнергии увеличили солнечные и ветровые электростанции.

Ранее Лайф писал о том, что из-за запрета на импорт российской нефти крупнейшая польская нефтеперерабатывающая компания Orlen несёт убытки в размере 27 миллионов долларов в день.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков
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