Украина возобновила поставки электроэнергии в Польшу
Украина возобновила экспорт электроэнергии в Польшу и продолжает поставки в Молдавию. Об этом сообщила национальная энергетическая компания "Укрэнерго".
"Продолжается экспорт в Молдавию в ночные и дневные часы, также с сегодняшнего дня возобновился экспорт в Польшу. На Украину импорта не происходит", — сказано в сообщении компании.
Электроэнергию из Украины в Польшу экспортировали до конца апреля, после чего поставки были приостановлены. Это связано с тем, что Варшаве были не нужны дополнительные объёмы.
В "Укрэнерго" указали, что на Украине производство электроэнергии сейчас полностью покрывает потребление. Активную работу продолжают гидроэлектростанции, также производство электроэнергии увеличили солнечные и ветровые электростанции.
Ранее Лайф писал о том, что из-за запрета на импорт российской нефти крупнейшая польская нефтеперерабатывающая компания Orlen несёт убытки в размере 27 миллионов долларов в день.
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