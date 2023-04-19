Украине предсказали новую проблему с ущербом в сотни миллионов гривен

На Украине началось весеннее половодье, которое может обернуться грандиозными убытками. Так, может пострадать будущий урожай. Как пишет издание "Страна", там ожидают рекордное половодье. По данным "Укргидроэнерго", в этом году уровень воды превышает прошлогодние показатели почти на метр. Паводок начался ещё зимой, сменившись весенним половодьем.

"Подобное явление происходит раз в десять лет. Большая вода была также весной 2013 года", — цитирует "Страна" заявление ведомства.

По подсчётам издания, чтобы ликвидировать последствия подтоплений, понадобятся как минимум сотни миллионов гривен. К примеру, в прошлом году паводки нанесли ущерб на 50–150 миллионов гривен на одну область, что эквивалентно 110–330 миллионам рублей. Правда, некоторые усмотрели в этом плюсы. Так, например, экономист Олег Пендзин убеждён, что "разгон" водной генерации поможет нарастить экспорт электроэнергии. Он отметил, что половодье нанесло ущерб примерно девяти тысячам гектаров сельхозземель, это не очень большой процент от общего числа, а значит, урожаю особо ничего не угрожает.

А вот что касается "огородного" сегмента, то, как пишет издание, под угрозой может оказаться урожай ранних овощей и ягод в самых пострадавших регионах. По подсчётам специалистов, нехватка продукции может спровоцировать дополнительный рост цен на 10–15%.

Сезонное поднятие уровня воды было зафиксировано в пределах рек Днепр, Десна, Сейм, Припять, Горынь и Западный Буг на территориях Волынской, Киевской, Ровненской, Черкасской, а также Черниговской областей. В Черкасской, Полтавской, Днепропетровской областях Украины введён красный уровень опасности.