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Регион
Опубликовано 8 мая 2023, 13:18

Китай напомнил НАТО об ударах по Посольству КНР в Югославии

МИД КНР: Пекин не забудет удары НАТО по Посольству Китая в Югославии

Китай никогда не забудет, как силы НАТО во главе с США наносили удары по зданию Посольства КНР в Югославии в 1999 году. Об этом заявил официальный представитель МИД республики Ван Вэньбинь.

"Китайский народ <…> не забудет, как НАТО во главе с Соединёнными Штатами совершили это дикое преступление. В последнее время альянс постоянно расширяется в восточном направлении, в сторону Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), провоцируя возникновение конфликтующих блоков, подрывая мир и стабильность", — подчеркнул он.

По словам дипломата, сложившаяся ситуация уже вызвала большую настороженность среди стран Азиатско-Тихоокеанского региона. В этой связи НАТО следует подумать над своим преступлением в Югославии и перестать провоцировать противоречия, сеять раскол и нестабильность.

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Unsplash

Евгения Колесникова
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