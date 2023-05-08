"Глубокое разочарование": Боррель признал разрыв между Западом и остальным миром

Конфликт на Украине вскрыл разногласия Запада с остальным миром. Такое мнение выразил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

"Разрыв между Западом и другими [государствами] выходит за рамки войны. Наоборот, это результат глубокого разочарования — по правде говоря, гнева — из-за неправильного управления глобализацией со стороны Запада после окончания холодной войны", — отметил он.

По мнению Борреля, такой раскол будет усиливаться. Он подчеркнул, что нужно серьёзно отнестись к ожиданиям и недовольству развивающихся государств, так как в этом мире идёт "битва мнений". В то же время украинский конфликт воссоединил трансатлантический альянс, считает Боррель.