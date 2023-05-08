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8 мая, 10:48

"Глубокое разочарование": Боррель признал разрыв между Западом и остальным миром

Боррель: Конфликт на Украине вскрыл разногласия Запада с остальным миром

Конфликт на Украине вскрыл разногласия Запада с остальным миром. Такое мнение выразил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

"Разрыв между Западом и другими [государствами] выходит за рамки войны. Наоборот, это результат глубокого разочарования — по правде говоря, гнева — из-за неправильного управления глобализацией со стороны Запада после окончания холодной войны", — отметил он.

По мнению Борреля, такой раскол будет усиливаться. Он подчеркнул, что нужно серьёзно отнестись к ожиданиям и недовольству развивающихся государств, так как в этом мире идёт "битва мнений". В то же время украинский конфликт воссоединил трансатлантический альянс, считает Боррель.

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Ранее Лайф писал, что ЕС столкнулся с расколом при обсуждении новых санкций против России. Речь идёт об 11-м пакете ограничительных мер.

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ТАСС / AP / Fernando Vergara

Никита Осипов
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