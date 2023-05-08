Фон дер Ляйен посетит Киев 9 мая, чтобы "выразить поддержку Украине"

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 9 мая посетит Киев. Об этом сообщили в пресс-службе ЕК. Там добавили, что фон дер Ляйен выразит поддержку Украине и лично президенту страны Владимиру Зеленскому.

"Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен завтра прибывает в Киев. В День Европы она выразит нашу полную поддержку Украине", — сказал глава пресс-службы ЕК Эрик Мамер на брифинге в Брюсселе.

При этом подробности визита фон дер Ляйен в украинскую столицу не озвучены из соображений безопасности.