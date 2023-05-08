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8 мая, 10:21

Фон дер Ляйен посетит Киев 9 мая, чтобы "выразить поддержку Украине"

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приедет в Киев 9 мая

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 9 мая посетит Киев. Об этом сообщили в пресс-службе ЕК. Там добавили, что фон дер Ляйен выразит поддержку Украине и лично президенту страны Владимиру Зеленскому.

"Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен завтра прибывает в Киев. В День Европы она выразит нашу полную поддержку Украине", — сказал глава пресс-службы ЕК Эрик Мамер на брифинге в Брюсселе.

При этом подробности визита фон дер Ляйен в украинскую столицу не озвучены из соображений безопасности.

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Напомним, сегодня Зеленский подписал указ, согласно которому 9 мая в стране будет отмечаться День Европы. Он также внёс в Верховную раду законопроект с предложением отмечать 8 мая День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне.

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ТАСС / EPA / JULIEN WARNAND

Иван Косицын
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