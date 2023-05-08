В Тверской области подожгли здание военного комиссариата в Лихославле

В городе Лихославле Тверской области в ночь на 8 мая неизвестные подожгли одноэтажное деревянное здание военного комиссариата. Об этом пишет SHOT.

По данным телеграм-канала, инцидент произошёл на улице Комсомольской. Пламя заметил сотрудник полиции во время патрулирования района. Он же и ликвидировал огонь с помощью огнетушителя.

В результате случившегося частично обгорели фасад здания и оконная рама, внутрь пожар не проник. На месте происшествия обнаружили канистру со следами горючего вещества. Поджигателей ищут полицейские.