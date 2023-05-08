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8 мая, 10:50

В Тверской области подожгли здание военного комиссариата в Лихославле

<p>Последствия поджога военного комиссариата. Фото © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Последствия поджога военного комиссариата. Фото © Telegram / SHOT

В городе Лихославле Тверской области в ночь на 8 мая неизвестные подожгли одноэтажное деревянное здание военного комиссариата. Об этом пишет SHOT.

По данным телеграм-канала, инцидент произошёл на улице Комсомольской. Пламя заметил сотрудник полиции во время патрулирования района. Он же и ликвидировал огонь с помощью огнетушителя.

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В результате случившегося частично обгорели фасад здания и оконная рама, внутрь пожар не проник. На месте происшествия обнаружили канистру со следами горючего вещества. Поджигателей ищут полицейские.

Ранее Лайф писал о том, что на опорах ЛЭП в Тверской области нашли шесть самодельных взрывных устройств, подключённых к одному таймеру.

Илья Суриков
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