В Тверской области подожгли здание военного комиссариата в Лихославле
Последствия поджога военного комиссариата. Фото © Telegram / SHOT
В городе Лихославле Тверской области в ночь на 8 мая неизвестные подожгли одноэтажное деревянное здание военного комиссариата. Об этом пишет SHOT.
По данным телеграм-канала, инцидент произошёл на улице Комсомольской. Пламя заметил сотрудник полиции во время патрулирования района. Он же и ликвидировал огонь с помощью огнетушителя.
В результате случившегося частично обгорели фасад здания и оконная рама, внутрь пожар не проник. На месте происшествия обнаружили канистру со следами горючего вещества. Поджигателей ищут полицейские.
Ранее Лайф писал о том, что на опорах ЛЭП в Тверской области нашли шесть самодельных взрывных устройств, подключённых к одному таймеру.