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8 мая, 11:23

В Курске опровергли данные о наборе людей для стройки оборонительных сооружений

Появившаяся в соцсетях информация о том, что набираются сотрудники для строительства оборонительных сооружений в Белгородской, Брянской и Курской областях, не соответствуют действительности. Об этом сообщили в Правительстве Курской области.

Там отметили, что это была спам-атака. Власти региона подчеркнули, что организаторами информационных вбросов являются представители Украины.

"Утром в телеграм-каналах началась спам-атака. Размещается объявление с вакансиями на строительство оборонительных укреплений. Контактами указываются телефоны силовых структур", — говорится в сообщении.

Под Курском задержан пьяный мужчина с гранатой, решивший спрятать её в кустах

Под Курском задержан пьяный мужчина с гранатой, решивший спрятать её в кустах

Согласно информации Правительства Курской области, целью спам-атаки является перегрузка телефонной линии звонками.

Ранее в МЧС заявили, что появившаяся в Сети информация об эвакуации жителей Белгорода тоже была ложной. В ведомстве подчеркнули, что цель провокаторов — посеять панику среди населения.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Фадеичев

Иван Косицын
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