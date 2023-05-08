В Курске опровергли данные о наборе людей для стройки оборонительных сооружений
Появившаяся в соцсетях информация о том, что набираются сотрудники для строительства оборонительных сооружений в Белгородской, Брянской и Курской областях, не соответствуют действительности. Об этом сообщили в Правительстве Курской области.
Там отметили, что это была спам-атака. Власти региона подчеркнули, что организаторами информационных вбросов являются представители Украины.
"Утром в телеграм-каналах началась спам-атака. Размещается объявление с вакансиями на строительство оборонительных укреплений. Контактами указываются телефоны силовых структур", — говорится в сообщении.
Согласно информации Правительства Курской области, целью спам-атаки является перегрузка телефонной линии звонками.
Ранее в МЧС заявили, что появившаяся в Сети информация об эвакуации жителей Белгорода тоже была ложной. В ведомстве подчеркнули, что цель провокаторов — посеять панику среди населения.
ТАСС / Сергей Фадеичев