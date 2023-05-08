Россиянам напомнили правила безопасности при большом скоплении людей

В Управлении МЧС России по Свердловской области россиянам дали советы, как правильно вести себя среди большого скопления людей во время массовых мероприятий.

"Мы просим быть внимательными и бдительными в скоплениях большого количества людей", — указали в телеграм-канале ведомства.

Согласно памятке МЧС, необходимо двигаться вместе с толпой, держаться дальше от её центра, а также от заборов, решёток и других травмоопасных конструкций. При падении необходимо защищать голову и попытаться резко встать.

В ведомстве добавили, что не нужно пытаться поднять вещи, если они упали. Также лучше снять галстук, шарф и убрать волосы под верхнюю одежду. Руки должны быть свободны и немного согнуты в локтях.