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8 мая, 16:19

Россиянам напомнили правила безопасности при большом скоплении людей

В Управлении МЧС России по Свердловской области россиянам дали советы, как правильно вести себя среди большого скопления людей во время массовых мероприятий.

"Мы просим быть внимательными и бдительными в скоплениях большого количества людей", — указали в телеграм-канале ведомства.

Согласно памятке МЧС, необходимо двигаться вместе с толпой, держаться дальше от её центра, а также от заборов, решёток и других травмоопасных конструкций. При падении необходимо защищать голову и попытаться резко встать.

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В МЧС дали советы, как обойтись без ЧП в сезон шашлыков

В ведомстве добавили, что не нужно пытаться поднять вещи, если они упали. Также лучше снять галстук, шарф и убрать волосы под верхнюю одежду. Руки должны быть свободны и немного согнуты в локтях.

Ранее в МЧС также призвали россиян уделить особое внимание безопасности детей на даче. Соответствующую памятку ведомство разместило накануне майских праздников.

Обложка ©

Агентство "Москва" / Игорь Иванко

Илья Суриков
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