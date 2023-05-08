В Берлине врача заподозрили в убийстве двух пациентов лекарствами
Бывшего врача Charite задержали по подозрению в убийстве двух пациентов
Бывшего работника кардиологического отделения берлинской клиники Charite ("Шарите") задержали по подозрению в убийстве двух пациентов. По данным немецких правоохранителей, речь идёт о 55-летнем мужчине, которого уволили из медучреждения в августе прошлого года.
"Мужчина подозревается в том, что в двух случаях в 2021 и 2022 годах в отделении интенсивной терапии умышленно ввёл большие дозы седативного препарата тяжелобольным пациентам, вследствие чего они умерли", — отметили полицейские.
Reuters отмечает, что расследование началось ещё в августе 2022 года, однако ордер мог быть выдан только после получения медицинского заключения, показывающего, что высокие дозы седативного средства не были оправданны с медицинской точки зрения.
"В общей сложности было зарегистрировано четыре подозрительные смерти с участием работника кардиологического отделения, но только в двух случаях не вызывало сомнений, что назначенное лекарство не было оправданным", — пишет агентство.
В течение дня будет принято решение об аресте подозреваемого, позже он предстанет перед берлинским судом.
"Шарите" — один из старейших и самых уважаемых немецких медицинских центров, который со временем стал приютом для известных политиков. Так, в 2014 году сюда приезжала экс-премьер Украины Юлия Тимошенко. Российские оппозиционеры также являлись пациентами клиники. Именно сюда в 2020-м перевезли блогера Алексея Навального.
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