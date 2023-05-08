В Берлине врача заподозрили в убийстве двух пациентов лекарствами

Бывшего работника кардиологического отделения берлинской клиники Charite ("Шарите") задержали по подозрению в убийстве двух пациентов. По данным немецких правоохранителей, речь идёт о 55-летнем мужчине, которого уволили из медучреждения в августе прошлого года.

"Мужчина подозревается в том, что в двух случаях в 2021 и 2022 годах в отделении интенсивной терапии умышленно ввёл большие дозы седативного препарата тяжелобольным пациентам, вследствие чего они умерли", — отметили полицейские.

Reuters отмечает, что расследование началось ещё в августе 2022 года, однако ордер мог быть выдан только после получения медицинского заключения, показывающего, что высокие дозы седативного средства не были оправданны с медицинской точки зрения.

"В общей сложности было зарегистрировано четыре подозрительные смерти с участием работника кардиологического отделения, но только в двух случаях не вызывало сомнений, что назначенное лекарство не было оправданным", — пишет агентство.

В течение дня будет принято решение об аресте подозреваемого, позже он предстанет перед берлинским судом.