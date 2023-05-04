В Берлине мужчина напал с ножом на двух школьниц семи и восьми лет

Во дворе школы в берлинском районе Нойкёльн мужчина напал с ножом на двух учениц — семи и восьми лет. Как утверждает газета Berliner Zeitung, преступник был психически болен и не имел политических или религиозных мотивов.

Инцидент произошёл во время занятий, которые две школьницы по неизвестным причинам не посещали. Когда мужчина увидел девочек во дворе школы, он подошёл к ним и внезапно нанёс несколько ударов ножом. Дети доставлены в больницу в тяжёлом и крайне тяжёлом состоянии.

Свидетелями происшествия стали некоторые одноклассницы девочек, которые видели момент нападения из окна. Им потребовалась психологическая помощь.

Недалеко от места преступления был найден нож и сам подозреваемый. Он не пытался скрыться от полиции и был задержан.