ВСУ за сутки потеряли более 50 военных и гаубицу "Мста-Б" под Херсоном

Российские военные за минувшие сутки уничтожили на Херсонском направлении более 50 бойцов ВСУ и гаубицу "Мста-Б". Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожено более 50 украинских военнослужащих, семь автомобилей, а также гаубица "Мста-Б", — сказал он.