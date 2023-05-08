ВСУ за сутки потеряли более 50 военных и гаубицу "Мста-Б" под Херсоном
Российские военные за минувшие сутки уничтожили на Херсонском направлении более 50 бойцов ВСУ и гаубицу "Мста-Б". Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"На Херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожено более 50 украинских военнослужащих, семь автомобилей, а также гаубица "Мста-Б", — сказал он.
Ранее Лайф писал, что украинские военные в составе штурмовой группы попытались провести разведку боем на Авдеевском направлении, но были вынуждены отступить с потерями в живой силе. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев.
Getty Images / Anadolu Agency / Diego Herrera Carcedo