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Регион
Опубликовано 8 мая 2023, 12:01
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ВСУ за сутки потеряли более 50 военных и гаубицу "Мста-Б" под Херсоном

Российские военные за минувшие сутки уничтожили на Херсонском направлении более 50 бойцов ВСУ и гаубицу "Мста-Б". Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожено более 50 украинских военнослужащих, семь автомобилей, а также гаубица "Мста-Б", — сказал он.

Российские военные уничтожили несколько складов ВСУ
Российские военные уничтожили несколько складов ВСУ

Ранее Лайф писал, что украинские военные в составе штурмовой группы попытались провести разведку боем на Авдеевском направлении, но были вынуждены отступить с потерями в живой силе. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев.

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Getty Images / Anadolu Agency / Diego Herrera Carcedo

Иван Косицын
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