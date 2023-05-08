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8 мая, 12:01

ВСУ за сутки потеряли более 50 военных и гаубицу "Мста-Б" под Херсоном

Российские военные за минувшие сутки уничтожили на Херсонском направлении более 50 бойцов ВСУ и гаубицу "Мста-Б". Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожено более 50 украинских военнослужащих, семь автомобилей, а также гаубица "Мста-Б", — сказал он.

Российские военные уничтожили несколько складов ВСУ

Российские военные уничтожили несколько складов ВСУ

Ранее Лайф писал, что украинские военные в составе штурмовой группы попытались провести разведку боем на Авдеевском направлении, но были вынуждены отступить с потерями в живой силе. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев.

Обложка ©

Getty Images / Anadolu Agency / Diego Herrera Carcedo

Иван Косицын
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