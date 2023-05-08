Политолог объяснил, зачем Зеленский заменил День Победы 9 Мая на День Европы

Президент Украины Владимир Зеленский уже понял, что настоящую правду тяжело уничтожить, поэтому и решил создать в стране свой "новой День Победы". Это нежелание Киева признавать вину за свои преступления. Об этом в беседе с Лайфом заявил член экспертного клуба "Дигория" Ахмат Хасанов.

"Руководство Украины осознало, что не так легко правду уничтожить, как легко её исказить и заменить на некий суррогат. Теперь киевский режим хочет свой "новый День Победы", поэтому создаёт новые искусственные символы и смыслы. Зеленский мечтает отмечать победу не над нацизмом, а над теми, кто этот нацизм уже когда-то остановил и остановит снова", — подчеркнул он.

По словам политолога, День Европы для современной Украины — это не День Победы над фашистской Германией в 1945 году, не праздник мира и единства, каким его считают в европейских странах, а усиление курса Киева на оправдание своих преступлений, совершённых за последние девять лет. Зеленский намерен сделать из Дня Европы новый символ для украинцев, который будет воодушевлять и напоминать о таком союзнике, как ЕС. Однако, как считает Хасанов, Незалежной не стоит смешивать всё воедино и надеяться на контрнаступление.

Эксперт отметил, что Зеленский в своём заявлении о Дне Европы несколько раз провёл параллели между нацизмом и современной Россией. Вместе с тем он активно использует пропагандистский тезаурус и говорит об общей борьбе с "рашизмом". Однако сравнивать действия нацистской Германии и РФ — преступление. Как подчеркнул Хасанов, ВС России делают всё, чтобы ни один мирный житель Украины не пострадал.

"Даже когда танки и артиллерия скрывались в жилых кварталах, когда отряды закреплялись в многоквартирных домах, чем они, по сути, провоцировали Россию на совершение военного преступления, наши солдаты действовали аккуратно и внимательно, желая сохранить каждую жизнь", — добавил эксперт.