Дети украсили грузовики для автопробега памяти шофёров-фронтовиков

Участники Российского движения детей и молодёжи помогли украсить автомобили для масштабного грузового автопробега памяти героизма шофёров-фронтовиков "Водители России — Водители Победы". Инициативу поддержали ребята из Кургана, Томска и Пензы.

Участники Российского движения детей и молодёжи помогли украсить грузовики. Видео © "Движение первых"

Ребята оставили на кабине и кузове грузовиков свои пожелания тем, кто находится в зоне проведения специальной военной операции.

"Наши ребята стали одними из самых активных участников масштабного автопробега, посвящённого памяти шофёров-фронтовиков. Они украсили автомобили специальными тематическими рисунками и наклейками — это наша дань памяти бессмертному подвигу тех, кто обеспечивал войсковую мобильность в годы Великой Отечественной войны", — сказал председатель правления Российского движения детей и молодёжи Григорий Гуров.

Целью привлечения молодёжи к акции было также привлечение их внимания к важности профессии водителя грузовика в мирное время. Участниками стали одни из самых активных ребят в своих регионах.

Томские студенты колледжа гражданского транспорта вместе со школьниками превратили кабину тягача в письмо на фронт, а ребята из Пензенского колледжа транспортных технологий нарисовали на 12-метровом прицепе салют и Вечный огонь.