Сдержанность, которую проявляет президент России Владимир Путин, спасает мир от войны. Об этом в интервью ютуб-каналу London Real заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

"Мы должны быть благодарны за то, что Путин проявил себя как сдержанный лидер. Он не из тех, кто поддаётся эмоциям, слава Богу, однако меня беспокоит то, что у нас (в Соединённых Штатах. — Прим. Лайфа) здесь руководствуются именно ими", — сказал он.

Макгрегор считает, что Североатлантический альянс может пойти на необдуманные шаги, включая отправку контингента на Западную Украину. И не исключено, что эта глупость приведёт к мировой войне. Однако такие крайние меры вряд ли могут позволить себе западные страны, где сейчас очень тяжёлая экономическая ситуация. К тому же, как считает Макгрегор, ВС НАТО вряд ли выдержат прямое столкновение с Россией.