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8 мая, 15:04

В Париже украинские провокаторы попытались сорвать акцию "Бессмертный полк"

В Париже полицейские освободили площадь Республики от провокаторов, которые скандировали антироссийские лозунги и несли украинскую символику. В том месте стартовала акция "Бессмертный полк".

Полиция удалила провокаторов с площади в Париже. Видео © Telegram / РИА "Новости"

Акция началась в 15:00 по московскому времени. В начале мероприятия на место сбора участников пришли провокаторы. Их действия быстро пресекли сотрудники полиции.

Участники акции двинулись в сторону кладбища Пер-Лашез под песни времён Великой Отечественной войны.

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Ранее Лайф писал о том, что проведению акции "Бессмертный полк" также пытались помешать в столице Аргентины Буэнос-Айресе. Но действия провокаторов пресекли.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков
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