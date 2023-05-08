В Париже украинские провокаторы попытались сорвать акцию "Бессмертный полк"

В Париже полицейские освободили площадь Республики от провокаторов, которые скандировали антироссийские лозунги и несли украинскую символику. В том месте стартовала акция "Бессмертный полк".

Полиция удалила провокаторов с площади в Париже. Видео © Telegram / РИА "Новости"

Акция началась в 15:00 по московскому времени. В начале мероприятия на место сбора участников пришли провокаторы. Их действия быстро пресекли сотрудники полиции.

Участники акции двинулись в сторону кладбища Пер-Лашез под песни времён Великой Отечественной войны.