Президент Незалежной Владимир Зеленский ещё в начале российской военной спецоперации пообещал платить украинским военным большие деньги, но до сих пор не сделал этого. Об этом в эфире телеканала "Прямой" заявил народный депутат Верховной рады предыдущих созывов Александр Бригинец в беседе с генерал-майором Сергеем Кривоносом.

"Зеленский 27 февраля лично заявил, что каждый военный должен получать не меньше ста тысяч гривен (208 тысяч рублей. — прим. Лайфа), пока не закончится конфликт. Кабинет министров сразу же поддержал это решение. <…> А сегодня президент молчит об этом", — сказал он.

Политик подчеркнул, что украинские власти неоднократно признавали поспешной и необдуманной идею с выплатами силовикам. Причём сам же Зеленский комментарии по этому поводу не даёт. По прошествии года объявленная сумма вдвое потеряла в реальной стоимости, отметил Бригинец. Он считает, что ВСУ перестанут участвовать в вооружённом конфликте, если им перестанут платить. И тем не менее Киев не спешит принимать решения по этому вопросу.