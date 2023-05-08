Жительница Челябинска 82 года хранит запись с голосом погибшего на войне отца

Жительница Челябинска Маргарита Титова уже 82 года хранит пластинку с записью своего отца, которую он оставил перед уходом на фронт. Об этом пишет SHOT.

Пенсионерка рассказала о пластинке с записью голоса отца. Видео © Telegram / SHOT

Сейчас пенсионерке 88 лет. Её отца Виктора Трусова призвали в первые месяцы Великой Отечественной войны в 1941 году. Когда принесли повестку, его жены и маленьких детей не было дома, поэтому он решил записать послание на пластинке в радиокомитете.

"Милые мои, родные! Фашисты, гитлеровская свора, напали на нашу страну. Война требует много жертв. Побед без жертв не бывает. Надеюсь и уверен, что скоро вернусь домой и вновь встретимся. Фашизм — виновник всеобщей войны. Уничтожим фашизм — буду дома. Целую тебя, Риточку, Юрика. Ваш Виктор", — сказано в сообщении Виктора Трусова.

Позже он лично передал запись дочери, после чего она его больше никогда не видела. Виктор погиб в 1942 году. Теперь память о нём хранится на небольшой пластинке с записью голоса. Маргарита Викторовна часто включает пластинку своим внукам и детям. Она рассказала, что ей приятно слышать родной голос отца.