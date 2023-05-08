Решение Зеленского по Дню Победы связали с продолжением дела Ющенко и Порошенко

Украинский президент Владимир Зеленский своим решением об отмене Дня Победы, по сути, подтвердил, что продолжает радикальный курс своих предшественников. Такое мнение выразил политолог и председатель крымской региональной общественной организации "Центр политического просвещения" Иван Мезюхо.

"Я не считаю, что Зеленский торопит события в плане оформления неонацистской сущности украинского государства путём отмены 9 Мая. Он продолжает политику своих предшественников", — приводит телеканал "360" слова эксперта.

Он напомнил, что экс-лидер Украины Виктор Ющенко в своё время присвоил льготы и права ветеранов ВОВ бывшим боевикам Украинской повстанческой армии (УПА)*. А Пётр Порошенко на посту главы Незалежной ежегодно поздравлял украинцев с 8 и 9 Мая. При этом общество при Зеленском уже настолько запугано силовиками, что никто и не решится публично высказаться против власти, как это делали раньше.

По мнению политолога, украинцы проглотят отмену Дня Победы, поскольку любая общественная активность сегодня в стране полностью задавлена. Незалежная с Зеленским окончательно превратилась в полицейское государство, где царят беззаконие и диктатура, резюмировал Мезюхо.

Напомним, сегодня Зеленский подписал указ, согласно которому 9 мая в стране будет отмечаться День Европы. Украинский лидер также внёс в Верховную раду законопроект с предложением отмечать 8 мая День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне.