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8 мая, 16:55

Балицкий: Жителей Запорожской области не планируют вывозить в другие регионы РФ

На данный момент не планируется вывоз жителей Запорожской области в другие регионы РФ, заявил врио губернатора области Евгений Балицкий. Он указал, что на сегодняшний день в этом нет необходимости.

По словам руководителя региона, некоторые обеспеченные жители районов у линии соприкосновения на свои средства выезжают в Крым. Власти это приветствуют. Также не принималось никаких решений о вывозе руководящих органов, поскольку нет соответствующей угрозы.

"Могу вас заверить, что все государственные органы, руководители администраций (областной, районных, сельских), полиция, подразделения ФСБ, банки, почта на своих местах", — сказал он в интервью телеканалу "Крым 24".

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Ранее Лайф писал о том, что власти планируют на добровольной основе переселить из прифронтовых населённых пунктов Запорожской области около 70 тысяч жителей.

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ТАСС / Администрация Запорожской области

Илья Суриков
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