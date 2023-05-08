Балицкий: Жителей Запорожской области не планируют вывозить в другие регионы РФ

На данный момент не планируется вывоз жителей Запорожской области в другие регионы РФ, заявил врио губернатора области Евгений Балицкий. Он указал, что на сегодняшний день в этом нет необходимости.

По словам руководителя региона, некоторые обеспеченные жители районов у линии соприкосновения на свои средства выезжают в Крым. Власти это приветствуют. Также не принималось никаких решений о вывозе руководящих органов, поскольку нет соответствующей угрозы.

"Могу вас заверить, что все государственные органы, руководители администраций (областной, районных, сельских), полиция, подразделения ФСБ, банки, почта на своих местах", — сказал он в интервью телеканалу "Крым 24".