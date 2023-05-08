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8 мая, 17:41

В Словакии более 200 человек пришли на акцию в честь Дня Победы

Более 200 человек приняли участие в памятном мероприятии, посвящённом Дню Победы над фашизмом в Братиславе. Как отмечает РИА "Новости", 8 мая является государственным праздником и выходным днём в Словакии.

Акция ко Дню Победы над фашизмом в Братиславе. Видео © Telegram / РИА "Новости"

Утром президент Словакии Зузана Чапутова и члены кабмина возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата на набережной в историческом центре столицы. Также спикер Парламента Словакии Борис Коллар почтил память советских солдат, погибших за освобождение Братиславы. После обеда в городе состоялась памятная акция, организованная экс-премьер-министром страны и лидером партии Smer Робертом Фицо. На неё люди пришли с цветами и флагами России, Советского Союза и Словакии. Также акции прошли в Свиднике, Римавска-Соботе и других городах.

А словацкое сообщество байкеров "Брат за брата" совершило автопробег по населённым пунктам Чехии и Словакии, где расположены крупные памятники жертвам и героям Второй мировой войны.

  • Кадр с памятной акции в Словакии. Фото © Telegram / pravdavzdyvitazi
    Кадр с памятной акции в Словакии. Фото © Telegram / pravdavzdyvitazi
  • Кадр с памятной акции в Словакии. Фото © Telegram / pravdavzdyvitazi
    Кадр с памятной акции в Словакии. Фото © Telegram / pravdavzdyvitazi
  • Кадр с памятной акции в Словакии. Фото © Telegram / pravdavzdyvitazi
    Кадр с памятной акции в Словакии. Фото © Telegram / pravdavzdyvitazi
  • Кадр с памятной акции в Словакии. Фото © Telegram / pravdavzdyvitazi
    Кадр с памятной акции в Словакии. Фото © Telegram / pravdavzdyvitazi
  • Кадр с памятной акции в Словакии. Фото © Telegram / pravdavzdyvitazi
    Кадр с памятной акции в Словакии. Фото © Telegram / pravdavzdyvitazi
  • Кадр с памятной акции в Словакии. Фото © Telegram / pravdavzdyvitazi
    Кадр с памятной акции в Словакии. Фото © Telegram / pravdavzdyvitazi

Кадр с памятной акции в Словакии. Фото © Telegram / pravdavzdyvitazi

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Telegram / pravdavzdyvitazi

Наталья Исакова
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