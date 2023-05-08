Россиянам дали совет, как отличить подделку от оригинала на маркетплейсе

При покупках на маркетплейсах достаточно легко спутать оригинальные товары с подделкой. Как отличить их друг от друга и не повестись на обман, рассказала исполнительный директор фулфилмент-оператора Team Deem Дарья Татаринова. По её словам, на подделку может указать стоимость. Если товар намного дешевле оригинала или на него действует большая скидка, то стоит задуматься. Как отметила специалист, скидка на оригинал не может быть выше 20%.

Также стоит обратить внимание на продавца. Им должен быть либо бренд, либо его официальный дилер, а при параллельном импорте — сам маркетплейс. Чтобы не было сомнений, лучше зайти на официальный сайт бренда.

"Обмануться можно, даже увидев соответствующий логотип бренда у продавца, но он не всегда говорит об оригинальности товара. Наводите курсор на название бренда или символ "i" рядом с ним. Там должно высвечиваться официальное название, а не "ИП "Иванов Иван Иванович". В последнем случае покупатель имеет право запросить дополнительно документы на дилерство либо на товар", — напомнила эксперт в беседе с "Газетой.ru".

Татаринова также порекомендовала заказывать доставку в пункт выдачи, чтобы было время рассмотреть товар.

"Хороший лайфхак — знать, как выглядит оригинал, и держать его в руках, тогда сравнить и понять, подделка перед вами или нет, будет проще. Также смотрите на штрихкод продукта: чаще всего на сайте производителя можно проверить, есть ли товар в базе, именно по нему", — отметила Татаринова.

Если покупателю прислали подделку, по закону он может вернуть товар продавцу в течение двух недель, заключила эксперт.