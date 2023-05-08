Bloomberg: Евросоюз намерен не впускать в свои порты суда, обходящие санкции

Судам, которые пытаются обойти антироссийские санкции, хотят запретить доступ в порты Евросоюза. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на документы ЕС.

По данным агентства, в ЕС считают, что резко увеличилось число подобных манёвров и связанных с ними "экологических рисков". В Еврокомиссии предложили запретить вход в европейские порты и шлюзы судам, которые пытались обойти потолок цен на нефть из России.

Уточняется, что это предусматривается в 11-м пакете антироссийских санкций, который передали для согласования странам ЕС. В нём прописаны меры по снижению эффективности обхода запретов.