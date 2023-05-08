СМИ узнали, в каком случае ЕС будет наказывать за нарушение санкций

Евросоюз будет применять меры давления на тех, кто обходит антироссийские санкции, только в крайнем случае. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на европейского дипломата.

"Пока это будут пустые сосуды, которые затем можно будет наполнить по мере необходимости. Всё дело в том, чтобы никогда не использовать их, а сначала пойти на дипломатический контакт и предложить техническую помощь. Только в крайнем случае мы будем прибегать к этой угрозе", — сказал он.