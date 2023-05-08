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8 мая, 15:40

СМИ узнали, в каком случае ЕС будет наказывать за нарушение санкций

Reuters: ЕС лишь в крайнем случае будет принимать меры из-за нарушения санкций

Евросоюз будет применять меры давления на тех, кто обходит антироссийские санкции, только в крайнем случае. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на европейского дипломата.

"Пока это будут пустые сосуды, которые затем можно будет наполнить по мере необходимости. Всё дело в том, чтобы никогда не использовать их, а сначала пойти на дипломатический контакт и предложить техническую помощь. Только в крайнем случае мы будем прибегать к этой угрозе", — сказал он.

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Ранее сообщалось, что Евросоюз изучает возможность ограничения транзита товаров через РФ в рамках 11-го пакета санкций. Политик Флориан Филиппо заявил, что новые санкции против России приведут ЕС к конфликту с миром. Тем не менее сегодня ЕК завершила разработку проекта 11-го пакета рестрикций. Кроме того, Еврокомиссия предложила ограничить экспорт в третьи страны в рамках борьбы с обходом антироссийских рестрикций.

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Светлана Оперук
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