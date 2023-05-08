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8 мая, 18:55

Полузащитник "Сочи" Нобоа подал документы на получение гражданства России

Полузащитник футбольной команды "Сочи" эквадорского происхождения Кристиан Нобоа подал документы на получение российского гражданства. Об этом спортсмен рассказал журналистам.

"Подал все документы", — сказал он в понедельник во время общения с представителями СМИ.

При этом футболист не стал уточнять, когда может быть завершён процесс получения российского гражданства.

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Ранее полузащитник "Сочи" Кристиан Нобоа рассказал о своих отношениях с форвардом "Локомотива" Артёмом Дзюбой. Он отметил, что они вместе выступали за "Зенит" и с тех пор остаются хорошими друзьями.

Обложка ©

ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Илья Суриков
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