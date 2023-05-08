Полузащитник "Сочи" Нобоа подал документы на получение гражданства России

Полузащитник футбольной команды "Сочи" эквадорского происхождения Кристиан Нобоа подал документы на получение российского гражданства. Об этом спортсмен рассказал журналистам.

"Подал все документы", — сказал он в понедельник во время общения с представителями СМИ.

При этом футболист не стал уточнять, когда может быть завершён процесс получения российского гражданства.