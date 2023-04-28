Нобоа высказался о дружбе с Дзюбой и его "бойкоте" Семаку

Полузащитник "Сочи" Кристиан Нобоа рассказал о своих отношениях с форвардом "Локомотива" Артёмом Дзюбой. В беседе с "Газетой.ru" футболист заметил, что они вместе выступали за "Зенит" и с тех пор остаются хорошими друзьями. А на вопрос, почему Дзюба не пожал руку главному тренеру петербургского клуба Сергею Семаку после матча 22-го тура РПЛ, он ответил уклончиво.

"Его (Дзюбы. — Прим. Лайфа) успехи в "Локомотиве"? Он хороший футболист, очень хороший нападающий — показывает свой футбол. Не пожал руку Семаку? Спросите его, я не знаю почему", — сказал Нобоа.