Проукраинский активист в Берлине попал в больницу после драки у танка Т-34
B.Z: В Берлине прохожие набросились на проукраинского активиста у танка Т-34
Памятник танку Т-34 в парке Тиргартен. Фото © t.me / BILD_Russian
В центре Берлина около памятника танку Т-34 двое прохожих начали спор об украинском конфликте. В результате он перерос в массовую драку.
"Детские игры переросли в побоище у советского мемориала днём в воскресенье", — сообщает немецкая газета B.Z.
Началось всё, по словам журналиста издания, с замечания, которое полицейский сделал в адрес детей, забравшихся на танк. Дети были с сопровождающими. В это время к месту инцидента подошёл прохожий с украинским флагом, держа его за спиной. Между взрослыми завязался спор, вылившийся в потасовку. Находящийся на месте патрульный вмешался в драку, пытаясь всех урезонить, но сам пострадал. Проактивист, подошедший с флагом, получил травму головы и был госпитализирован.
Ранее Лайф писал, что карма настигла организаторов акции в Берлине с осыпанным розами российским танком. Администрация округа Митте выставила им счёт на €806,20 за пользование местом.