Спецпроект LIFE ко Дню Победы:

ПОВТОРЯЯ ПОДВИГ

Регион

Уведомления отключены

8 мая, 18:52
3300

Проукраинский активист в Берлине попал в больницу после драки у танка Т-34

B.Z: В Берлине прохожие набросились на проукраинского активиста у танка Т-34

<p>Памятник танку Т-34 в парке Тиргартен. Фото © t.me / <a href="https://t.me/BILD_Russian" target="_blank" rel="noopener noreferrer">BILD_Russian</a></p>

Памятник танку Т-34 в парке Тиргартен. Фото © t.me / BILD_Russian

В центре Берлина около памятника танку Т-34 двое прохожих начали спор об украинском конфликте. В результате он перерос в массовую драку.

"Детские игры переросли в побоище у советского мемориала днём в воскресенье", — сообщает немецкая газета B.Z.

Началось всё, по словам журналиста издания, с замечания, которое полицейский сделал в адрес детей, забравшихся на танк. Дети были с сопровождающими. В это время к месту инцидента подошёл прохожий с украинским флагом, держа его за спиной. Между взрослыми завязался спор, вылившийся в потасовку. Находящийся на месте патрульный вмешался в драку, пытаясь всех урезонить, но сам пострадал. Проактивист, подошедший с флагом, получил травму головы и был госпитализирован.

В Берлине полиция через суд добилась запрета на флаги России и символику 9 Мая

В Берлине полиция через суд добилась запрета на флаги России и символику 9 Мая

Ранее Лайф писал, что карма настигла организаторов акции в Берлине с осыпанным розами российским танком. Администрация округа Митте выставила им счёт на €806,20 за пользование местом.

Арина Родионова
  • Новости
  • Германия
  • Происшествия

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров