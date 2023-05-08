Проукраинский активист в Берлине попал в больницу после драки у танка Т-34

Началось всё, по словам журналиста издания, с замечания, которое полицейский сделал в адрес детей, забравшихся на танк. Дети были с сопровождающими. В это время к месту инцидента подошёл прохожий с украинским флагом, держа его за спиной. Между взрослыми завязался спор, вылившийся в потасовку. Находящийся на месте патрульный вмешался в драку, пытаясь всех урезонить, но сам пострадал. Проактивист, подошедший с флагом, получил травму головы и был госпитализирован.