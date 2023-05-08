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8 мая, 20:36

Минцифры Украины заявило о формировании восьми ударных рот беспилотников

Минцифры Украины: Сформированы восемь ударных рот беспилотников

На Украине сформировали ещё восемь новых ударных рот БПЛА. Беспилотники готовы к бою. Об этом заявил министр цифровой трансформации страны Михаил Фёдоров.

"Восемь новых ударных рот БПЛА готовы к бою — передали им пикапы, ударные коптеры и FPV-дроны", — написал Федоров в телеграм-канале.

Фёдоров также сообщил, что беспилотники закупили на бюджетные деньги. Всего будет сформировано 60 таких рот, первые три из них были собраны в конце марта. По его данным, подготовлено уже десять тысяч операторов БПЛА в рамках программы "Армия дронов".

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Ранее Лайф писал, что только 6 мая российские военные сбили 32 украинских беспилотника. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Обложка ©

t.me / Фёдоров

Арина Родионова
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