Минцифры Украины заявило о формировании восьми ударных рот беспилотников
Минцифры Украины: Сформированы восемь ударных рот беспилотников
На Украине сформировали ещё восемь новых ударных рот БПЛА. Беспилотники готовы к бою. Об этом заявил министр цифровой трансформации страны Михаил Фёдоров.
"Восемь новых ударных рот БПЛА готовы к бою — передали им пикапы, ударные коптеры и FPV-дроны", — написал Федоров в телеграм-канале.
Фёдоров также сообщил, что беспилотники закупили на бюджетные деньги. Всего будет сформировано 60 таких рот, первые три из них были собраны в конце марта. По его данным, подготовлено уже десять тысяч операторов БПЛА в рамках программы "Армия дронов".
Ранее Лайф писал, что только 6 мая российские военные сбили 32 украинских беспилотника. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
t.me / Фёдоров