В новой серии "Гриффинов" Челябинску дали обидную характеристику

В новой серии американского мультсериала "Гриффины" герои отправились в Челябинск. По сюжету русский хакер Иван взломал инстаграм Брайана. Вместе с ним возвращать аккаунт отправились Стюи и Мэг. Последняя закрутила роман с россиянином и решила остаться в России.

В серии Челябинск называют "уральским Чикаго", в котором все постоянно пьют алкоголь, местность заражена радиацией, хакеры живут в деревянных домах, в которые проведены толстые интернет-кабели. По мнению создателей мультсериала, в Челябинске все носят "быдло-чёлки" и читают газету под названием "Россия вчера".

Кроме того, авторы серии через слова персонажей позволили себе поглумиться над городом, назвав его "городом уродов", а персонажа Мэг, которую все считают страшненькой, — красоткой в нём.

"Дорогие мама и папа, я подхватила чуму, которую искоренили в большей части мира, но не здесь. Теперь меня называют местной", — именно так звучит одна из многочисленных шуток про Россию.