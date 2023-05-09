Губернатор Воробьёв и герои СВО возложили венки к Вечному огню у стен Кремля

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв вместе с героями спецоперации почтил память воинов, погибших в Великой Отечественной войне, и возложил цветы к Вечному огню у стен Кремля. Об этом сообщает телеканал "360".

"Каждое время имеет свои вызовы, сейчас нам тоже предстоит пройти очень сложный, но необходимый путь, и я уверен, что он так же, как в 1945-м, завершится Победой. Хочу отдельно поблагодарить всех бойцов за то, что пришли сегодня", — сказал Воробьёв.

Воробьёв и бойцы СВО почтили память павших в годы ВОВ. Фото © Правительство Московской области / Антон Чернов

В ходе дальнейшей встречи один из бойцов признался, что его дед прошёл войну с 1941 по 1943 год, а отец с детства прививал любовь к Родине. Сам солдат потерял обе ноги, но остался в строю. Ещё один военнослужащий поделился воспоминанием об исполнившейся детской мечте — попасть в спецподразделение. Он пожелал молодым военным расти физически и духовно и показать готовность защищать родную землю.