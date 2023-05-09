Губернатор Воробьёв и герои СВО возложили венки к Вечному огню у стен Кремля
Губернатор Воробьёв и бойцы СВО почтили память павших в годы ВОВ
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв вместе с героями спецоперации почтил память воинов, погибших в Великой Отечественной войне, и возложил цветы к Вечному огню у стен Кремля. Об этом сообщает телеканал "360".
"Каждое время имеет свои вызовы, сейчас нам тоже предстоит пройти очень сложный, но необходимый путь, и я уверен, что он так же, как в 1945-м, завершится Победой. Хочу отдельно поблагодарить всех бойцов за то, что пришли сегодня", — сказал Воробьёв.
Воробьёв и бойцы СВО почтили память павших в годы ВОВ. Фото © Правительство Московской области / Антон Чернов
В ходе дальнейшей встречи один из бойцов признался, что его дед прошёл войну с 1941 по 1943 год, а отец с детства прививал любовь к Родине. Сам солдат потерял обе ноги, но остался в строю. Ещё один военнослужащий поделился воспоминанием об исполнившейся детской мечте — попасть в спецподразделение. Он пожелал молодым военным расти физически и духовно и показать готовность защищать родную землю.
Ранее космонавты "Роскосмоса" Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев с борта МКС поздравили россиян с Днём Победы и призвали сохранять память об участниках Великой Отечественной войны.