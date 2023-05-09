Военнослужащие Западного военного округа — участники специальной военной операции — поздравили ветеранов Великой Отечественной войны с Днём Победы. Слова благодарности фронтовикам они озвучили с передовых позиций.

Бойцы СВО поздравили ветеранов ВОВ с Днём Победы. Видео © t.me / Министерство обороны РФ

"Тяжёлые времена порождают сильных людей, сильные люди порождают хорошие времена. 78 лет назад именно вы породили эти хорошие времена для всех будущих поколений на нашей планете, освобождая и спасая мир от немецко-фашистских захватчиков", — говорят ветеранам бойцы в ролике, опубликованном Министерством обороны РФ.

Военные поблагодарили ветеранов за освобождение многих стран от немецко-фашистских захватчиков. Бойцы подчеркнули, что в то время люди нашли в себе мужество, отвагу и силы и, не жалея себя, шли к этой драгоценной победе над силами зла. Благодаря поколению бойцов 40-х годов люди на всём земном шаре получили мир и спокойствие, возможность растить детей под мирным небом и выводить свои страны на новый уровень жизни, подчеркнули военнослужащие.

"Мы никогда не забудем ваши подвиги. Этот вечный огонь, нам завещанный одним, мы в груди храним", — словами из песни обратились к ветеранам бойцы СВО.

Участники спецоперации обязались сохранить и передать следующим поколениям историю о том, как русский солдат спас мир. Они указали, что заботиться о старшем поколении — это долг нашего общества, сегодня настал момент, когда произошла смена ролей.

"Настал момент, когда мы поменялись ролями. Наша страна вновь вынуждена бороться с нацистами. Мы продолжаем борьбу и, безусловно, закончим то дело, которое начали вы, дорогие ветераны. Враг будет разбит! Победа будет за нами!" — пообещали военные.