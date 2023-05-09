Зеленский пообещал представить абсолютно новую концепцию безопасности Украины

На Украине разрабатывается абсолютно новая концепция безопасности, рассказал в телеграм-канале лидер Незалежной Владимир Зеленский. Что именно в неё войдёт, украинский президент не уточнил.

По его словам, документ даст комплексный ответ на вопросы, которые связаны с безопасностью страны на законодательном и исполнительном уровнях. В числе прочего в новой концепции будут отражены такие темы, как охрана границ, обеспечение безопасности школ, функционирование экономики и гарантия защиты украинцам наравне с передовыми государствами.