Зеленский пообещал представить абсолютно новую концепцию безопасности Украины
Зеленский: Украина скоро представит полностью обновлённую концепцию безопасности
На Украине разрабатывается абсолютно новая концепция безопасности, рассказал в телеграм-канале лидер Незалежной Владимир Зеленский. Что именно в неё войдёт, украинский президент не уточнил.
"Провёл сегодня совещание по вопросам безопасности, оно касалось разработки фундаментально новой концепции безопасности Украины", — сообщил Зеленский.
По его словам, документ даст комплексный ответ на вопросы, которые связаны с безопасностью страны на законодательном и исполнительном уровнях. В числе прочего в новой концепции будут отражены такие темы, как охрана границ, обеспечение безопасности школ, функционирование экономики и гарантия защиты украинцам наравне с передовыми государствами.
Ранее в Еврокомиссии одобрили решение Зеленского отмечать 9 мая вместо Дня Победы День Европы. Такое заявление сделала представитель пресс-службы ЕК Дана Спинант.
t.me / Zelenskiy / Official