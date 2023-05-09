Спецпроект LIFE ко Дню Победы:

ПОВТОРЯЯ ПОДВИГ

Регион

Уведомления отключены

9 мая, 01:06

Зеленский пообещал представить абсолютно новую концепцию безопасности Украины

Зеленский: Украина скоро представит полностью обновлённую концепцию безопасности

На Украине разрабатывается абсолютно новая концепция безопасности, рассказал в телеграм-канале лидер Незалежной Владимир Зеленский. Что именно в неё войдёт, украинский президент не уточнил.

"Провёл сегодня совещание по вопросам безопасности, оно касалось разработки фундаментально новой концепции безопасности Украины", — сообщил Зеленский.

По его словам, документ даст комплексный ответ на вопросы, которые связаны с безопасностью страны на законодательном и исполнительном уровнях. В числе прочего в новой концепции будут отражены такие темы, как охрана границ, обеспечение безопасности школ, функционирование экономики и гарантия защиты украинцам наравне с передовыми государствами.

"Будет на Кипре": Зеленского заподозрили в побеге из страны после поражения ВСУ

"Будет на Кипре": Зеленского заподозрили в побеге из страны после поражения ВСУ

Ранее в Еврокомиссии одобрили решение Зеленского отмечать 9 мая вместо Дня Победы День Европы. Такое заявление сделала представитель пресс-службы ЕК Дана Спинант.

Обложка ©

t.me / Zelenskiy / Official

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров